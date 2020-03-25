У побережья Крыма разбился российский военный самолет

В среду, 25 марта, возле оккупированного РФ Крыма в Черном море разбился российский истребитель Су-27.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Трагедия произошла около 20:10 в 50 км от Феодосии. По предварительным данным, самолет упал при проведении плановых полетов. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.

Отмечают, что поиск летчика осложняется сложными погодными условиями. В поисковой операции задействован противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолеты Ми-8, а также гражданские суда.

Как сообщал "Апостроф", ранее в китайском городе Тяньцзинь упал военный самолет. По словам очевидцев, перед падением заметили купол парашюта, который позже скрылся за густым дымом от горящего судна.