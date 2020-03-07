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В Китае на город упал военный самолет: опубликованы жуткие видео катастрофы

суббота, 07 марта 2020, 09:51
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В китайском городе Тяньцзинь упал военный самолет.

Об этом пишут в социальных сетях.

Трагедия произошла с воздушным судном BBC HOAK. Самолет рухнул прямо в городе, после чего возник пожар. Люди в панике бежали с места ЧП.


По словам очевидцев, перед падением заметили купол парашюта, который позже скрылся за густым дымом от горящего судна.

На опубликованных видео заметно, что после падения место охватил черный дым и огонь.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года в Соединенных Штатах Америки во время авиашоу упал самолет. Трагедия произошла в штате Флорида. Во время шоу потерпел крушения самолет, а его пилот погиб. В результате авиакатастрофы больше никто не пострадал.

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