В Китае на город упал военный самолет: опубликованы жуткие видео катастрофы

В китайском городе Тяньцзинь упал военный самолет.

Об этом пишут в социальных сетях.

Трагедия произошла с воздушным судном BBC HOAK. Самолет рухнул прямо в городе, после чего возник пожар. Люди в панике бежали с места ЧП.

В китайском городе Тяньцзинь потерпел крушение военный самолёт ВВС НОАК. Местные жители сообщают, что видели купол парашюта в небе над местом инцидента. pic.twitter.com/EJiaU9r200 — Альбац Манделаки (@albatsmandeI) March 6, 2020





По словам очевидцев, перед падением заметили купол парашюта, который позже скрылся за густым дымом от горящего судна.

На опубликованных видео заметно, что после падения место охватил черный дым и огонь.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года в Соединенных Штатах Америки во время авиашоу упал самолет. Трагедия произошла в штате Флорида. Во время шоу потерпел крушения самолет, а его пилот погиб. В результате авиакатастрофы больше никто не пострадал.