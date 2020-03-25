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В Украине продлили карантин и ввели режим ЧС: названа дата окончания
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В Украине продлили карантин и ввели режим ЧС: названа дата окончания

среда, 25 марта 2020, 13:31
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Фото: Facebook

Во время заседания Кабинета министров 25 марта было принято решение ввести в Украине режим чрезвычайной ситуации. Также в стране продлили карантин.

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Решение об этом было принято единогласно.

Так, режим чрезвычайной ситуации будет действовать в стране в ближайшие 30 дней. Режим карантина в Украине также продлили до 24 апреля, однако его могут продлить на более длительный срок, если ситуация останется напряженной.

Как известно, изначально карантин в Украине ввели до 3 апреля, а режим чрезвычайной ситуации действовал только в определенных областях. Теперь же такой режим действует на всей территории страны.

Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения смертельным коронавирусом, и ежедневно цифра неумолимо растет. С детальной картой его распространения можно ознакомиться по ссылке.

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