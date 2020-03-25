Коронавирусом заражены свыше 400 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Коронавирус, атаковавший Китай, а вскоре и весь мир, не отступает: число инфицированных достигло свыше 422 тыс., умерших - почти 19 тыс. Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что США могут стать эпицентром пандемии - заболеваемость COVID-19 там стремительно растет.

На острове Пасхи, который считается одним из самых отдаленных, также зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, состояние инфицированного стабильное. Власти острова призвали граждан соблюдать все меры безопасности и перейти на режим самоизоляции.

В Украине же количество зараженных увеличилось на три человека. Все трое заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. "Апостроф" рассказывает о всем, что происходит в мире и Украине, в онлайн-трансляции.

08:10 В Украине уже 113 случаев заражения коронавирусом!!!

07:54 В больницах Таиланда начали работать "роботы-ниндзя", которые меряют температуру и давление у зараженных смертельным коронавирусом.

07:45 Власти США планируют бросить на борьбу с коронавирусом Сovid-19 гигантскую сумму в шесть триллионов долларов, заявил журналистам Ларри Кадлоу, экономический советник президента Дональда Трампа. Пакет поддержки предусматривает выделение $4 триллионов из Федерального резерва США, и еще $2 триллиона составит прямая помощь.

Эти деньги пойдут на выплаты гражданам, кредиты малому бизнесу и страхование по безработице, отметил чиновник, и добавил, что трудный период "может продлиться недели, может быть, месяцы, но не годы".

07:43 В Лос-Анджелесе заявили о первой смерти несовершеннолетнего от коронавируса в США.

07:35 Горнолыжный курорт "Буковель" прекращает свою работу из-за коронавируса, заявил один из владельцев Александр Шевченко. По его словам, все те, кто оплатил проживание в отелях заранее, смогут написать заявления, и вопрос будет решен.

07:24 Крупнейший европейский лоукостер Ryanair с 24 марта отменил большинство рейсов авиакомпании из-за пандемии коронавируса в мире.

07:08 В Офисе президента надеются, что уже в мае Украина вернется к нормальной жизни Замглавы ОПУ Юлия Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу.

06:55 Стало известно о состоянии шестерых детей из Черновицкой области, у которых во вторник, 24 марта, подтвердили коронавирус - они чувствуют себя нормально, а двое из них лечатся дома.

"Состояние их не является сложным. Вообще, все дети, больные коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Только новые дети, которые в течение последних суток к нам поступили с подозрением на COVID-19, они имеют температуру. А у тех детей, у которых подтвердился этот вирус, уже нет повышенной температуры", - отметила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

06:47 С подозрением на коронавирус в больницу попал украинский политик Валерий Хорошковский. Врачи проверяют его диагноз Сovid-19.

06:35 Ученые из Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, с помощью которого можно узнать о заражении COVID-19 в течение пяти минут. Новый метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия.

06:24 В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами коронавируса. Второй штамм - это мутация первоначальной версии коронавируса, из китайского Уханя. Ученые утверждают, что второй штамм более агрессивный, поскольку пациент заразил контактировавших с ним именно им. За пределами Исландии такой тип вируса не встречается.

06:15 В Швеции врачи используют костюмы химзащиты для защиты от коронавируса. Такая экипировка защищает не только от биологической угрозы, но и от атаки химическим оружием.

06:00 По состоянию на это время общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 18 901 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии – 6 820 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3 160 человек. Всего в мире 422 652 инфицированных, выздоровели 108 349 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (69 176), Соединенные Штаты (55 041), Испания (42 058), Германия (32 991) и Иран (24 811).