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Боевики не прекращают огонь: появились фото расстрелянного на Донбассе грузовика ВСУ

четверг, 26 марта 2020, 08:28
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Российские наемники на Донбассе продолжают игнорировать договоренности и регулярно обстреливают позиции украинских военных из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Как сообщает сообщество "Вернись живым" в Facebook, недавно боевики обстреляли автомобиль с украинскими военными.

Враг вел огонь из ПТРК (противотанковой управляемой ракеты). Инцидент произошел в Донецкой области несколько недель назад. К счастью, во время обстрела украинские военные не погибли.

Также волонтеры отмечают, что боевики продолжают обстреливать и другие машины, которые перевозят, например, продукты питания.

Напомним, что 35 марта на Донбассе было ликвидировано еще два боевика, а также еще двое получили ранения.

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