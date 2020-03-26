Оставил авто на проходе: в Киеве жестко наказали наглого "героя парковки", фото

Ночью в четверг, 26 марта, в Киеве, район Березняки, неизвестный пробил лобовое стекло автомобиля, который был припаркован на проходе во дворе жилого дома.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, на фото с места событий заметно, что кто-то пробил стекло черной Toyota полным мусорным пакетом, которая припаркована во дворе. Таким образом в лобовом стекле образовалось отверстие диаметром в 30 см.

"Киев. Мыколайчука 15, Березняки. Кто-то поставил вчера вечером машину на проходе, а утром уже такой сюрприз...", - отметил автор публикации.

Вследствие происшествия водителю придется не только чистить авто от мусора, но еще и менять лобовое стекло, которое уже не подлежит восстановлению. Его средняя стоимость – 1600 гривен, по данным из интернета, отдельно также придется заплатить за установку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове неизвестные измазали неправильно припаркованный автомобиль продуктами питания.