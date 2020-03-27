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В Киеве неадекват устроил стрельбу на улице, есть раненый: видео

пятница, 27 марта 2020, 00:10
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В среду, 25 марта, вечером по адресу Кибальчича, 12 в Киеве неизвестный стрелял в мужчину на улице.

Об этом сообщается на канале "Артель" в Telegram.

По сведениям администраторов канала, неизвестный парень, возможно, в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в мужчину. Он был задержан очевидцами, те вызвали на место происшествия полицию. Также они произвели осмотр личных вещей стрелка, у него обнаружили вещество, похожее на амфетамин.

На место оперативно прибыла скорая, которая предварительно выявила травму глаза у пострадавшего в результате стрельбы. Полиция и волонтеры ГО" Автопатруль Майдан" находились на месте событий и производили следственные действия. Виновник событий задержан.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Печерском районе Киева бытовой конфликт - спор между бывшими супругами окончился стрельбой из пневматического револьвера - женщина таким образом пыталась убедить мужа, что именно ей должна достаться опека над их сыном.

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