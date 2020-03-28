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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Число смертей выросло почти в два раза: свежая статистика по коронавирусу в Украине

суббота, 28 марта 2020, 23:03
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В Украине количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло едва ли не в два раза - до 356.

Как сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения. в течение 27 марта в Украине было подтверждено 46 новых случаев коронавируса.

В ведомстве отмечают, что количество смертей от заболевания COVID-19 в Украине выросло до 9.

Кроме того от коронавируса выздоровели уже 5 человек, у них повторное лабораторное исследование не выявило вируса.

Напомним, что от коронавируса во всем мире погибли свыше 25 тысяч человек, но больше всего пострадала Европа, где умерли 17 314 заболевших.

Также "Апостроф" сообщал, что вУкраине на данный момент нет документа, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.

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