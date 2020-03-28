RU  UA  EN

суббота, 28 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

28 марта

21:03
Больше 10 тысяч: Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса
20:50
Европа гибнет от коронавируса: свежие данные о погибших
20:28
Известный врач указала на серьезную проблему с лечением от коронавируса в Украине: видео
19:12
Как вернуться заробитчанам домой: опубликован график
19:04
5 скандальных образов Леди Гаги ко дню рождения эпатажной именинницы Lime
19:02
Фонд Вадима Новинского закупил в Корее 100 тыс высокоточных ПЦР тест-систем для МОЗ
18:34
Больше двух не ходить: в Сумах ввели очень жесткие правила поведения на улице
18:05
Участницы "Женского Квартала" спели о коронавирусе, соблюдая условия карантина: видео Lime
17:51
Экс-премьер Гончарук назвал себя борцом с коррупцией: какими "достижениями" может похвастаться его Кабмин
17:08
Из ведущей - в домохозяйку: Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел Lime
16:05
Россияне толпами рванули в Крым на "коронавирусные" каникулы: фото
15:07
Том Хэнкс с женой вернулись в США после лечения коронавируса - пара выглядит очень счастливой Lime
Все новости

Европа гибнет от коронавируса: свежие данные о погибших

суббота, 28 марта 2020, 20:50
переглянути новину українською

От коронавируса во всем мире погибли свыше 25 тысяч человек, но больше всего пострадала Европа, где умерли 17 314 заболевших.

Так, 27 марта США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом (в пятницу число заболевших в США превысило 100 тысяч).

"Лидиурует" в рейтинге Италия (9 134 смертей), затем Испания (4 934) и Китай (3 292).

Всего в мире коронавирусом заразились с декабря 2019 года почти 600 тысяч человек.

По данным итальянских властей, новые данные показывают замедление новых заражений, но предупреждают, что пик еще впереди.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: