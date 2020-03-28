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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Число жертв коронавируса приближается к 30 тысячам: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в мире

Сергей Прилуцкий суббота, 28 марта 2020, 08:20
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Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в мире Фото: из открытых источников

Коронавирус продолжает атаковать страны мира: число инфицированных составляет почти 600 тысяч человек, более 27 тысяч умерших. Испания поставила новый рекорд по смертности от болезни. В Украине первый случай заражения зафиксировали еще в двух областях - Полтавской и Хмельницкой. "Апостроф" рассказывает о всем, что происходит в Украине и мире.

10:54 Фото платной гостиницы в Пекине для гостей китайской столицы, отбывающих карантин.

10:48 Турецкие власти отменяют все международные рейсы и вводят ограничения на внутренние перелеты, начиная с 28 марта. Внутренние рейсы в некоторые городах будут возможны только с официального разрешения местных губернаторов.

По состоянию на 10:00 по данным Минздрава в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

09:44 Вчера на организованном украинской стороной поезде в Россию выехали более 700 человек, большинство из которых граждане РФ. На обратном пути поезд должен доставить из России граждан Украины.

09:25 Первую смерть от коронавирусной инфекции зафиксировали в Брунее: умер 64-летний мужчина. Болезнь тест подтвердил 12 марта. Мужчина 4 марта вернулся из путешествия в Камбоджу, а уже через четыре дня у него появились первые симптомы. Более десяти дней больной находился в отделении интенсивной терапии.

Мужчина был 25 человеком в Брунее, у кого обнаружили коронавирус. Всего в стране выявлено 115 случаев заболевания, 11 человек выздоровели.

09:15 Въезд в Киев будет запрещен до 24 апреля в рамках противодействия распространению коронавируса. Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующий документ.

08:45 И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что коронавирусом в Украине могут заболеть до 22 млн человек: "По разным оценкам, от 7 до 22 млн человек среди населения Украины могут переболеть. При смертности около 1% такое большое количество зараженных будет означать нарушение жизнедеятельности страны".

"Коллективного иммунитета у нас не будет, скорее всего. Данные в научных статьях говорят о том, что иммунитет, который формируется после перенесенной инфекции, очень неустойчив. Человек, заболевший однажды, может заболеть через 3-4 месяца повторно. Скорее всего это та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно", - сказал Кузин.

08:03 Согласно последним даннім в мире насчитывается 597 335 зараженных вирусом. 27 365 человек умерли. Лидером по смертности является Италия: там от коронавируса умерли 9 134 человека. Дальше идут Испания (5 138), Китай (3 177), Иран (2 378) и Франция (1 995).

07:40 За прошедшие сутки по данным Минздрава в Украине выявили 92 случая заражения вирусом. Всего уже 310 зараженных.

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