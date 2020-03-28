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Как вернуться заробитчанам домой: опубликован график

суббота, 28 марта 2020, 19:12
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В Украину с недавних пор можно передвигаться только автомобилем и через определенные пункты пропуска. Как говорят в Министерстве иностранных дел Украины из Германии, Чехии и Австрии украинцы смогут вернуться домой транзитным коридором через Австрию и Венгрию:

По данным министерства, транзит из Германии возможен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург, которая работает с 17:00 до 01:00; возвращение из Австрии возможно по трассе А1, которая работает с 17:00 до 01:00.

В Венгрию можно попасть через пункт пропуск Никелсдорф-Хедьешхалом. Транзитный коридор работает с 21:00 до 5:00; въезд в Украину только через пункт пропуска "Чоп-Захонь".

Граждане, которые едут из Беларуси, России, Словакии, Румынии и Польши смогут попасть в Украину только через пункты пропуска, которые числятся открытыми на специальной карте Государственной таможенной службы. Из Литвы и Латвии вернуться в Украину можно только через Беларусь.

Напомним, что в Сумской области с 28 марта действуют жесткие ограничения на передвижение граждан.

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