В одной из украинских областей ввели жесткие меры во время карантина

В Сумской области с 28 марта действуют жесткие ограничения на передвижение граждан.

Исполнительный комитет решил, что на улицах и в общественных местах на территории Сумской городской объединенной территориальной общины во время карантина.

По решению исполнительного комитета, которое вызвано широким распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, на период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской ОТГ запрещено:

покидать место жительства (дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гостиницах и т.д.), кроме случаев, когда разрешается покидать место жительства (передвижение к месту работы и с нее к месту жительства; посещения аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов, визита к врачу, медицинских учреждений в связи с состоянием здоровья или лечение домашних животных, проведение комплекса ритуальных услуг, или получения административных услуг ( Регистрацию рождения ребенка, регистрация места жительства)

и ремонту компьютерной и бытовой техники; выгул животных продолжительностью до 30 минут в день, посещение правоохранительных, судебных органов и т.д.; посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами и товарами первой необходимости или сопровождение этой категории граждан для удовлетворения их потребностей, согласно этим Правилам).

выходить из помещений (квартир) без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)

пользоваться детскими и спортивными площадками;

находиться на территории Сумской городской ОТГ (далее - на улицах) группами более двух лиц (кроме необходимости сопровождения взрослыми малолетних, несовершеннолетних детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью; пребывания в общественном транспорте передвижения группы членов семьи, выполнение органами государственной исполнительной власти и органами местного самоуправления возложенных на них функций; в составе аварийных бригад.

находиться на улицах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов;

находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых;

курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;

посещать те объекты (учреждения), работа которых запрещена на время карантина в установленном законодательством порядке.

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