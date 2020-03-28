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Под Ровно произошла трагедия с десантником, защищавшим Донецкий аэропорт: фото

суббота, 28 марта 2020, 14:02
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В пятницу, 27 марта, умер ветеран АТО, который защищал Донецкий аэропорт, Андрей Мельник из Костополя.

Об этом пишут на Facebook-странице Fahrenheit Vision.

Украинский защитник в 2015 году получил тяжелое ранение. После этого он мог передвигаться только на коляске. Но "киборг" ежедневно лечился в попытке преодолеть последствия и вернуться к полноценной жизни.

Андрей служил в 80-й аэромобильной бригаде во Львове, затем его перевели в 81 десантно-штурмовую. Защищал Донецкий аэропорт, куда попал в конце декабря, был и в селе Пески.

"Сна не хватало, хотелось постоянно помыться, а так нормально. Хуже всего было, когда наша артиллерия не работала - их танки бомбили, а наша артиллерия молчала. Не было приказа стрелять. Постоянно атаковали, а прикрытие не было никакого. В аэропорту не было сильного оружия, только автоматы и пулеметы, но с этим против танков не пойдешь. Обидно, что не было наших танков. Столько ребят держали этот аэропорт, было много возможностей прорваться. Но сверху не было приказа, там наверху было, пожалуй, другое видение. Я был в терминале, то еще как-то так, а вот ребята на вышке, то постоянно она обстреливалась. Однако ребята оттуда не уходили, ребята держались до последнего... Много всего видел, но даже не хочется вспоминать", - рассказывал Андрей 5 лет назад "Радио Свобода".

Боец в конце января должен был ехать на ротацию. За день до отъезда, с 24 на 25 января, уже в мирной Константиновке был тяжело ранен.

"Приехали из аэропорта, должны были ехать в отпуск. Вышел в город, но надел гражданскую одежду, потому что не все там настроены положительно к Украине. На заправке украинский офицер был пьян, воспринял не за своего, очевидно. Начал стрелять. Так и получилось, что залетела мне пуля", - рассказывал о ранении Андрей Мельник.

Вследствие ранения у Андрея Мельника был поврежден желудок, кишечник, спинной мозг.

Как сообщал "Апостроф", в Черниговской области попрощались с погибшим 3 марта на Донбассе старшим сержантом Владимиром Черненко.

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