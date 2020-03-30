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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Днепре авто на скорости влетело в автобус, много пострадавших: видео с места

понедельник, 30 марта 2020, 13:03
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В воскресенье утром, 29 марта, в Днепре легковой автомобиль врезался в служебный автобус, который перевозил людей.

Видео с места аварии опубликовали в сети очевидцы.

Авария произошла на улице Журналистов, на перекрестке. В автобус "Богдан", в котором находились пассажиры, врезался автомобиль ВАЗ-2106.

По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили несколько человек: водитель автомобиля ВАЗ получил травму ноги, трое пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Как можно увидеть на опубликованной записи, легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 29 марта, на автотрассе возле Киевского водохранилища мотоциклист врезался в автомобиль Audi, который начал неожиданно разворачиваться посреди дороги.

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