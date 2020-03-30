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В Киеве произошло жуткое ДТП с мотоциклистом: момент попал на видео

понедельник, 30 марта 2020, 07:52
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В субботу, 29 марта, на автотрассе возле Киевского водохранилища мотоциклист врезался в автомобиль Audi, который начал неожиданно разворачиваться посреди дороги.

Видео момента столкновения с камеры видеорегистратора автомобиля, следовавшего за участником ДТП, опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На опубликованных кадрах видно, что водитель Audi, который проезжает вблизи Киевского водохранилища, начинает совершать маневр, сначала прижимаясь к обочине, а потом начинает разворот. Выехав на встречную полосу, он преградил дорогу мотоциклисту, который совершал обгон и на скорости врезался в автомобиль, остановившийся посреди дороги.


Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео жуткого ДТП в Киеве, в котором в такси погибла женщина.

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