На Донбассе подорвался боец ВСУ: появились трагические подробности

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вторник, 31 марта 2020, 11:40
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Во вторник, 31 марта, в Луганской области украинский военнослужащий получил травму вследствие подрыва на противопехотной мине.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что событие имело место неподалеку от населенного пункта Катериновка Луганской области. Там украинский военнослужащий выполнял боевое задание.

Ему уже предоставили первую медицинскую помощь и доставили в больничное учреждение. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также в пресс-центре уточнили, что мина была российского производства и запрещена Женевскими конвенциями.

"Применение таких боеприпасов в который раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - заявили в ООС.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики устроили вооруженную провокацию против украинских военнослужащих, один защитник Украины погиб от пули вражеского снайпера.

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