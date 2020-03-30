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Погиб от пули снайпера: появились подробности обстрела позиций ВСУ на Донбассе

понедельник, 30 марта 2020, 20:53
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Украинский военнослужащий, который погиб на Донбассе в понедельник, 30 марта, стал жертвой снайпера боевиков.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"К сожалению, у нас один погибший и трое раненых. Это все разные эпизоды. По состоянию на обед у нас было двое раненых. Сейчас, к сожалению, имеем еще одного раненого и одного погибшего бойца", - цитирует издание пресс-секретаря ООС Павла Ковальчука.

Третий раненый за день получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали наемника из России с позывным "Татарин".

Также в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован очередной боевик 30-летний Павел Яблонский, который воевал против Украины под прозвищем "Викинг".

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