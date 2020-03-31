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Пустые улицы и минимум авто: появилось впечатляющее видео карантинного Днепра с высоты

вторник, 31 марта 2020, 11:23
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В Украине продолжается карантин, вызванный смертельным коронавирусом. Улицы крупнейших украинских городов оказались опустевшими и Днепр не стал исключением.

Местные журналисты опубликовали яркие кадры с высоты птичьего полета, на которых показали, как живет во время карантина один из крупнейших городов страны.

Несмотря на то, что в стране постоянно ужесточают ограничения, многих не останавливают ни уговоры, ни штрафы. Отмечается, что в центре города людей практически нет, однако в зеленых зонах на жилмассивах ситуация противоположная.

На опубликованных кадрах видно, что в Днепре пустуют центральные площади и парки, которые традиционно являются излюбленными местами пребывания горожан.

Напомним, что в Одессе ужесточили карантин из-за вспышки коронавируса: на въездах в город установили бетонные блоки.

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