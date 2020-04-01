Облили бензином и сожгли: под Львовом наркоторговцы зверски убили подростков, фото

Во Львовской области задержали двух продавцов наркотиков, которые являются подозреваемыми в убийстве двух подростков.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции 1 апреля, задержаны двое наркоторговцев возрасте 18 и 19 лет.

По данным следствия, 17 марта в полицию сообщили об исчезновении двух жителей города Золочев – 16-летней девушки и 17-летнего юноши. В полиции посчитали, что пропавшие юноша и девушка могли быть убитыми, а к совершению преступления имеют отношения двое жителей города Золочев, которые через интернет наладили схему реализации каннабиса на территории Львова и Золочева посредством так называемых "закладок".

Версия полиции подтвердилась. Выяснилось, что в лесу близ села Подборцы Золочевского района убийцы выкопали яму, приготовили орудия совершения преступления и бензин для сожжения тел. 15 марта туда заманили жертв, забили их битой до смерти, облили бензином, подожгли и закопали.

У задержанных при обыске обнаружили и изъяли орудия совершения убийств, в том числе револьвер. Также были обнаружены наркотические вещества, часть которых была расфасована и готова к реализации.

Напомним, что задержанные за убийство 25-летней харьковчанки Анастасии Слуховой признались в преступлении и рассказали, что планировали его с середины февраля.