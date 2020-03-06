Убийцы рассказали, за что зарезали и сожгли девушку в Харькове: видео с задержанными

Задержанные за убийство 25-летней харьковчанки Анастасии Слуховой признались в преступлении и рассказали, что планировали его с середины февраля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харькова.

30-летний житель поселка Песочин Харьковского района и 27-летний житель Харькова были задержаны 6 марта. По их словам, они напали на девушку, чтобы ограбить ее.

"Злоумышленники признались, что умысел на завладение имуществом своей знакомой у мужчин возник еще в середине февраля. 29 февраля они встретились с девушкой и после общего употребления алкогольных напитков заманили ее, якобы, на прогулку по берегу реки. Злоумышленники нанесли потерпевшей разбитой бутылкой резаные раны шеи и головы, спрятали тело в трубу, где подожгли. После совершения преступления мужчины завладели личными вещами погибшей и стали скрываться, постоянно меняя свое местонахождение, отключив мобильные телефоны", – говорится в сообщении.

Родные убитой ранее рассказали, что Анастасия Слухова ушла из дома 29 февраля, не сказав близким, куда направляется. При себе она имела рюкзак и мобильный телефон.

Как ранее сообщал "Апостроф", в убийстве Анастасии Слуховой в Харькове подозревался 27-летний уроженец Харькова Олег Сарычев.