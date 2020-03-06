RU  UA  EN

пятница, 6 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 марта

22:50
Под Полтавой произошла смертельная авария с маршруткой: водитель пытался сбежать
21:57
Убийцы рассказали, за что зарезали и сожгли девушку в Харькове: видео с задержанными
21:49
Потепление "бьет" по Украине сильнее, чем по остальному миру: заявление ученых
20:55
Угроза нацбезопасности: в Украине запретили скандальный русскоязычный телеканал
20:41
"Рекордные" подснежники: появилось яркое фото весенних цветов в Киеве
20:21
Во Львове "псевдоактивисты" требовали увольнения руководителя таможни
19:21
Maruv выпустила первый трек сайд-проекта Shlakoblochina - все те же "киски", те же "зоны риска" Lime
18:48
Готовим домашнюю уху с овощами: подробный рецепт и советы Lime
18:37
Признак слабости власти: в Нацкорпусе ответили на заявление премьера Шмыгаля по поставкам воды в Крым
18:10
Страна объята паникой: Екатерина Кухар рассказала о ситуации с коронавирусом во Франции Lime
18:00
Интеграция с "русским миром": главари ДНР отличились новой антиукраинской выходкой
17:56
Всю жизнь хотела синюю кожу: художница решила покрыть все свое тело татуировкой (фото) Lime
Все новости

Убийцы рассказали, за что зарезали и сожгли девушку в Харькове: видео с задержанными

пятница, 06 марта 2020, 21:57
переглянути новину українською

Задержанные за убийство 25-летней харьковчанки Анастасии Слуховой признались в преступлении и рассказали, что планировали его с середины февраля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харькова.

30-летний житель поселка Песочин Харьковского района и 27-летний житель Харькова были задержаны 6 марта. По их словам, они напали на девушку, чтобы ограбить ее.

"Злоумышленники признались, что умысел на завладение имуществом своей знакомой у мужчин возник еще в середине февраля. 29 февраля они встретились с девушкой и после общего употребления алкогольных напитков заманили ее, якобы, на прогулку по берегу реки. Злоумышленники нанесли потерпевшей разбитой бутылкой резаные раны шеи и головы, спрятали тело в трубу, где подожгли. После совершения преступления мужчины завладели личными вещами погибшей и стали скрываться, постоянно меняя свое местонахождение, отключив мобильные телефоны", – говорится в сообщении.

Родные убитой ранее рассказали, что Анастасия Слухова ушла из дома 29 февраля, не сказав близким, куда направляется. При себе она имела рюкзак и мобильный телефон.

Как ранее сообщал "Апостроф", в убийстве Анастасии Слуховой в Харькове подозревался 27-летний уроженец Харькова Олег Сарычев.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: