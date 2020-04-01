Под Львовом в ДТП с бусом погибло много людей: фото

В среду, 1 апреля, во Львовской области столкнулись два авто, в результате чего погибли трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Трагедия произошла в селе Бендюга Сокольского района. Там попали в аварию микроавтобус Mercedes Vito и легковая машина Renault Kangoo. В результате столкновения трое пассажирок последнего авто в возрасте 18, 40 и 60 лет скончались на месте от полученных травм.

Также телесные повреждения получили 21-летний водитель Renault и его 42-летний пассажир. Сейчас они находятся в больнице. Все погибшие и травмированные - жители Радеховщины.

Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, выезжая на перекресток, не предоставил преимущество в движении легковушке, в результате чего произошло столкновение.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Водитель Mercedes, 25-летний житель Дрогобычского района, задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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