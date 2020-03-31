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Под Кропивницким пьяный сотрудник полиции устроил жуткое ДТП, погибла девушка: фото

вторник, 31 марта 2020, 14:41
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В результате ДТП в Кировоградской области с участием полицейского погибла 19-летняя девушка.

Как сообщает Государственное бюро расследований, пьяный полицейский на авто врезался в дерево, в результате аварии погибла пассажирка его транспортного средства.

Ужасная трагедия произошла утром 31 марта. По данным ведомства, 24-летний работник одного из отделений Долинского отдела полиции находился за рулем автомобиля Ford.

"В результате столкновения 19-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте ДТП, водитель доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Расследование начали следователи территориального управления ГБР в Николаеве. По факту происшествия начали уголовное производство, виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, что в Одессе произошло жуткое ДТП, при этом автомобиль разорвало пополам.

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