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В Ровенской области нашли застреленным топ-чиновника: подробности загадочной смерти

среда, 01 апреля 2020, 18:17
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В Ровенской области нашли мертвым заместителя начальника Главного управления Госгеокадастра в Ровенской области Илью Карпова.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Чарівне.інфо".

Его тело обнаружили с огнестрельными ранениями. Больше информации о трагедии нет.

По данным сайта "0362.ua", Илья Карпов имел долги.

Отмечают, что мужчине было 33 года. Родился он 21 июля 1987 года в городе Ровно.

Как сообщал "Апостроф", 31 марта в аварии, которая произошла на трассе "Киев-Чоп", погиб бывший владелец банка "Аваль" Федор Шпиг. Он за рулем авто не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. Одна из пассажирок также погибла на месте, вторую - доставили в больницу.

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