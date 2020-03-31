В аварии под Житомиром погиб известный бизнесмен: опубликованы фото

Во вторник, 31 марта, в аварии, которая произошла на трассе "Киев-Чоп" погиб бывший владелец банка "Аваль" Федор Шпиг.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Авария произошла около 14:15. Mercedes Benz GLS-350, за рулем которого был банкир, двигался в направлении Житомира.

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.

Федор Шпиг, 1956 года рождения, а также пассажир Мария Шпиг, 1937 года рождения, погибли на месте аварии. Еще один пассажир – Анна Волкова, 1952 года рождения, госпитализирована в Новоград-Волынскую центральную районную больницу.

Федор Шпиг - украинский бизнесмен. В начале 90-х годов вместе с партнерами основал банк "Аваль", который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International. Деньги бизнесмен вложил в собственный бизнес, основав группу "Молочный альянс".

Также Федор Шпиг в 2007 году инвестировал в открытие его сыном Андреем сети кинотеатров IMAX (компанию "Триумф"), а в конце 2009 года начал заниматься производством газобетонных конструкций.

Кроме того, в разное время он был народным депутатом от НДП (Народно-демократическая партия), "Трудовой Украины", "Единой Украины", "Народного Союза Наша Украина, блока "Наша Украина".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в страшном ДТП разбился известный диджей.

Также появилось видео аварии, в которой погиб известный боксер Дмитрий Лисовой.