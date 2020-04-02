У известного украинского волонтера начались обыски: первые подробности

Утром 2 апреля силовики пришли с обысками по месту жительства волонтера, члена правления Союза ветеранов антитеррора, организатора акции "Накорми бойца" Марии Бурдун.

Об этом она сама сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам волонтера, также обыски проходят у нее на даче.

В комментариях у нее поинтересовались, с какой целью проводятся обыски. Бурдун ответила, что действия проходят по делу, в котором фигурирует ветеран АТО Ирина Грищенко.

Других подробностей Бурдун пока не сообщает. Она лишь отметила, что пытается связаться с адвокатами.

Напомним, что 23 января суд сменил меру пресечения Инне Грищенко с позывным "Пума", которая является одним из фигурантов в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.