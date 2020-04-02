В Черновцах Porsche на скорости влетел в жилой дом: фото серьезного ДТП

В четверг, 2 апреля, в районе 15:30 в Черновцах произошла авария – элитное авто влетело в забор и жилые дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции Черновицкой области.

Отмечается, что водитель автомобиля Porsche Cayenne не справился с управлением на дороге, на улице Мизюна. После потери управления, он врезался в ограждение, а затем авто влетело в два жилых дома.

В полиции отметили, что вследствие аварии никто не пострадал. На месте аварии работают патрульные полицейские, они выясняют детали происшествия.

Также был опубликован фотоснимок с места аварии, на нем видно, как авто лежит на боку на развалинах жилого дома.

Как сообщал "Апостроф", ранее на одном из участков трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное ДТП, столкнулись КамАЗ и Fiat, согласно предварительной версии следствия, КаМАЗ врезался во встречный легковой автомобиль и водитель последнего погиб на месте.