На трассе Одесса-Николаев произошло жуткое ДТП с грузовиком, есть жертва: фото

На одном из участков трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное ДТП: тут столкнулись Камаз и Fiat Doblo.

Как сообщает Telegram-канал "Оперативный УКР", водитель Камаза двигался со стороны Одессы и столкнулся со встречным легковым автомобилем.

В результате ДТП скончался водитель Fiat Doblo. Тело погибшего спасатели смогли извлечь из транспортного средства только с помощью специального оборудования.

Также сообщается, что водителя грузовика с травмами госпитализировали.

Напомним, что в результате ДТП в Кировоградской области с участием полицейского погибла 19-летняя девушка.

Также "Апостроф" сообщал, что в среду, 1 апреля, во Львовской области столкнулись два авто, в результате чего погибли трое людей.