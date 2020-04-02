RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.80
НБУ:USD  27.40
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

13:16
Украинская актриса с коронавирусом рассказала о самочувствии и симптомах Lime
13:03
Принц Чарльз оправился от болезни и рассказал о влиянии коронавируса на пожилых людей Lime
13:00
Что будет с зарплатами медиков "скорой" в Украине: власти дали четкий ответ
12:46
В Украине прошли обыски в известной лаборатории из-за сокрытия результатов тестов на коронавирус
12:45
На трассе Одесса-Николаев произошло жуткое ДТП с грузовиком, есть жертва: фото
12:45
Джоан Роулинг запустила сайт "Гарри Поттер дома" - он для детей и фанов на карантине Lime
12:32
Маски или респираторы: украинцам объяснили, какой должна быть защита от коронавируса
12:16
Первая смерть и новые больные: обнародованы тревожные данные по ситуации с коронавирусом в Киеве
12:15
Карантин - не помеха: украинские актеры отпраздновали годовщину свадьбы Lime
12:13
Жаловалась на кашель и боли: во Львове загадочно умерла женщина
12:00
Думала, что отравилась: 30-летняя модель Victoria's Secret попала в больницу с коронавирусом Lime
11:58
Задыхался, но в больницу не взяли: под Киевом разгорелся скандал вокруг больного коронавирусом
Все новости

На трассе Одесса-Николаев произошло жуткое ДТП с грузовиком, есть жертва: фото

четверг, 02 апреля 2020, 12:45
переглянути новину українською

На одном из участков трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное ДТП: тут столкнулись Камаз и Fiat Doblo.

Как сообщает Telegram-канал "Оперативный УКР", водитель Камаза двигался со стороны Одессы и столкнулся со встречным легковым автомобилем.

В результате ДТП скончался водитель Fiat Doblo. Тело погибшего спасатели смогли извлечь из транспортного средства только с помощью специального оборудования.

Также сообщается, что водителя грузовика с травмами госпитализировали.

Напомним, что в результате ДТП в Кировоградской области с участием полицейского погибла 19-летняя девушка.

Также "Апостроф" сообщал, что в среду, 1 апреля, во Львовской области столкнулись два авто, в результате чего погибли трое людей.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: