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Обломки разлетелись вокруг: момент жуткого ДТП под Киевом попал на видео

пятница, 03 апреля 2020, 00:10
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Под Киевом в селе Вита-Почтовая произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля.

Кадры с моментом ужасного столкновения на Одесском шоссе опубликовали на YouTube-канале "Безопасная Киевщина".

По информации авторов видео, страшная авария произошла сегодня, 2 апреля.

На опубликованных кадрах видно, как в автомобиль, который стоял на одной из полос движения, на полной скорости влетело другое транспортное средство. При этом даже после столкновения второй автомобиль продолжил движение, пока не столкнулся с ограждением.

В полиции пока о данном инциденте не сообщается. Информации о пострадавших или погибших в данном ДТП также не поступало.

Напомним, что в среду, 1 апреля, во Львовской области столкнулись два авто, в результате чего погибли трое людей.

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