Под Львовом боевая ракета едва не попала в жилой дом во время учений

В четверг, 2 апреля, во Львовской области во двор частного дома рухнула зенитная ракета: в Министерстве обороны приняли решение приостановить все стрельбы такими боеприпасами до завершения экспертиз.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Яворивского района. К счастью, боеприпас не взорвался.

"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - цитирует в пятницу министра обороны Украины Андрея Тарана пресс-служба министерства.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.

Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - отметил Таран.

Как сообщал "Апостроф", вечером 2 апреля в подъезде одного из жилых домов Одессы на улице Краснова прогремел взрыв: здесь сдетонировало самодельное изделие.