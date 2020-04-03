В Одессе в жилом доме сработало взрывное устройство: фото и подробности ЧП

Вечером 2 апреля в подъезде одного из жилых домов Одессы на улице Краснова прогремел взрыв: здесь детонировало самодельное изделие.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, в результате происшествия никто не пострадал, повреждены окна в доме.

По данным полицейских, об инциденте им сообщила одна из жительниц дома. По ее словам, взрыв прогремел на третьем этаже.

На место прибыли следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления ГУНП и спасатели.

В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в российском Магнитогорске 26 марта в многоэтажном доме произошел взрыв, после чего начался сильный пожар.