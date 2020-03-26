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В России жилую многоэтажку охватил масштабный пожар: фото, видео и данные о погибших

четверг, 26 марта 2020, 17:26
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В российском Магнитогорске 26 марта в многоэтажном доме произошел взрыв, после чего начался сильный пожар.

Фото с места ЧП публикуют в соцсетях.


Во дворе дома собралось много людей. Судя по кадрам горит несколько этажей. По данным агеннтсва ТАСС, горят четыре квартиры на трех этажах.

Пожарные пытаются проехать к многоэтажке, но проезд загорожен припаркованными машинами, которые растаскивают местные жители.

Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что взрыв произошел на втором этаже. По предварительным данным, погибли два человека.

Люди, проживающие в соседних домах, сообщают, что из дома выносят погибших, а в квартире, где прогремел взрыв, проживали с бабушкой двое детей. Спасатели комментарии по поводу случившегося не дают.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 25 марта во время пожара в городе Нижний Ломов Пензенской области РФ погибло семеро людей, среди которых восьмилетние дети.

Ранее в России в Подмосковье произошел крупный пожар на заводе.

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