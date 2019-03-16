Гороскоп на завтра: авантюры у Овнов и большие перемены у Раков

Сейчас начинается время, когда важно избегать конфликтов и уделить время творчеству. Хотите знать, что вас ждет 17 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно провести время на свежем воздухе, кто рискует оказаться в центре скандала, а кому стоит уделить внимание семье.

Овен

В этот день велик шанс ввязаться в авантюру. Ваше желание выделиться может сыграть с вами злую шутку. Будьте осторожны во всем, что касается риска, сейчас вы легко можете потерять больше, чем вкладываете.

Телец

Ваши финансовые дела наконец пойдут вверх. Хороший период для продумывания и совершения покупок, как повседневных, так и крупных. Все, что вы сейчас вложите в долгосрочные проекты, окупится со временем.

Близнецы

Сейчас вы сосредоточены, уверены в себе и привлекательны. Это придаст вам сил успешно закончить многие дела. Звезды советуют заняться спортом или запланировать путешествие, новые впечатления еще больше раскроют ваш потенциал.

Рак

Хорошее время для больших перемен. Изменения в личной жизни, смена профессиональной деятельности, ремонт, переезд - все это стоит начать именно сейчас. Но не спешите и продумайте все детали, чтобы не пожалеть о своих решениях.

Лев

Ваш оптимизм сейчас поможет вам добраться до чего угодно. Любые вершины по плечу тому, кто твердо верит в свой успех. Так держать! Не опускайте руки, даже если окружающие в вас не верят. Они еще увидят, на что вы способны.

Дева

Отложите поездки и развлечения и уделите время работе. Если не закончите вовремя запланированные дела, они начнут расти, как снежный ком. Лучше разберись с необходимым и только потом принимайтесь за все остальное.

Весы

У вас много претензий к окружающим, но оправданы ли они? Постарайтесь услышать других людей, у них тоже есть свои точки зрения. Вы не можете быть правы абсолютно всегда, как бы вам того ни хотелось.

Скорпион

В этот период вам может захотеться одиночества. Люди могут начать вас сильно напрягать, если такое произойдет, позвольте себе просто дистанциироваться.

Стрелец

Чтобы избежать разочарований, стоит побыть наедине с собой и не браться за множество дел одновременно. Сейчас вам будет полезно общение с приятными для вас людьми, уделите время друзьям и семье.

Козерог

Ваше финансовое положение улучшится, причем это может произойти совершенно неожиданно. Чтобы избежать скуки стоит отправиться в поездку. Также новые знакомства принесут вам пользу и позитивное настроение.

Водолей

Ваши надежды оправдаются очень неожиданно и приятно. Также многие будут стараться вам угодить, даже ваши капризы будут легко сходить вам с рук. Но не позволяйте себе садиться людям на шею.

Рыбы

У Рыб вероятен выход из кризисной ситуации. Несмотря на большое количество различных испытаний, вы сможете достойно справиться с поставленными задачами. Если проявете сильные стороны вашего характера, сможете добиться желаемого авторитета.

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