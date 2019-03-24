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Гороскоп на завтра: Тельцам стоит сходить к психологу, а Рыб ждет влюбленность

воскресенье, 24 марта 2019, 18:00
Фото: pixabay.com

Многим знакам стоит быть предельно осторожными в этот период, так как негативные вибрации будут особенно сильны. Хотите знать, что вас ждет 25 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому важно не перенапрягаться, у кого появятся неожиданные трудности, а кто сможет осуществить давние планы.

Овен

День хорошо подходит для общения, как дружеского, так и на работе. Постарайтесь назначить как можно больше встреч, которые могут положительно сказаться на вашем настроении. Следует прислушиваться к советам от более опытных знакомых, они помогут вам избежать ошибок.

Телец

Сейчас любая мелочь может вывести вас из себя. Постарайтесь успокоиться и не нервничать из-за пустяков. Если не можете взять себя в руки самостоятельно, выпейте натуральные успокоительные. Или даже запишитесь на прием к психологу.

Близнецы

Ваша целеустремленность поможет добиться давно намеченных целей. Не прекращайте движение, тогда совсем скоро добьетесь желаемого. Вам будет легко находить общий язык даже с теми, кто вам неприятен. Используйте это с умом.

Рак

Сейчас может показаться, что вам все моря по колено. Но это не совсем так. Лучше соблюдайте осторожность и не беритесь за дела, в которых не уверены на 100%. Совершить ошибку всегда проще, чем ликвидировать ее последствия.

Лев

Велика вероятность соперничества с кем-то, кто сильнее вас. Наберитесь терпения, постарайтесь найти союзников. На войне все средства хороши, но не позволяйте себе подлость и коварство. Честным путем вы сможете добиться победы гораздо быстрее.

Дева

Если вы не хотите прислушиваться к мнению со стороны, лучше не беритесь за важные дела. Самостоятельно вы сейчас только наломаете дров. А вот с поддержкой со стороны сможете добиться успеха. Командная работа всегда требует внимательного отношения к окружающим.

Весы

В этот период близким особенно нужно ваше внимание. Постарайтесь провести время с семьей, работа никуда не убежит. Если есть неотложные дела, выполните их, а уже потом полностью погрузитесь в домашние заботы и общение.

Скорпион

Возможны споры и даже конфликты на финансовой почве. Также вам может показаться, что вас никто не поддерживает. Вспомните о том, что близкие люди много раз помогали вам ранее, поэтому нельзя осуждать их поведение слишком критически.

Стрелец

Вы слишком серьезно относитесь к мелочам. Стоит пересмотреть свое поведение и подумать, никого ли оно не обижает. Своими сменами настроения вы легко можете ранить окружающих. Ваш эмоциональный фон скоро выровняется, а обиды останутся надолго.

Козерог

Немалое количество времени сейчас займет решение бытовых вопросов. Но ими нужно заняться, так как иначе они будут постоянно на вас давить. Лучше завершите запланированные дела прежде, чем возьметесь за что-то новое.

Водолей

Ваша деликатность поможет избежать конфликтов с сотрудниками и близкими. Не стоит слишком сильно напрягаться, данный период не принесет желаемых результатов, а силы будут потрачены. Лучше займитесь делами, которые не требуют особых моральных усилий.

Рыбы

Не исключено, что вас угораздит влюбиться. Будьте осторожны, но и не ограждайте себя от приятных чувств. Помните, что ваши эмоции должны приносить вам радость, но при этом нельзя забывать об окружающих и их доверии.

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