​В NASA заявили о серьезной угрозе для МКС: прогнозы ужасают

В конце марта Индия испытала новое оружие, сбив баллистической ракетой спутник на низкой околоземной орбите, вследствие чего образовалась туча опасного мусора, который может столкнуться с Международной космической станцией.
Об этом сообщил директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн, выступая в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.
После испытания Индией противоспутникового оружия риск, что МКС столкнется с обломками уничтоженного ракетой аппарата, вырос примерно на 44%.
Всего, по словам ученого, Индия создала мусорное облако из 6500 частиц более
Брайденстайн говорит, что "ужаснулся", когда узнал от специалистов, что около двух дюжин обломков размерами от
Директор NASA говорит, что профильные ведомства сейчас пытаются максимально тщательно засечь облако обломков и отдельные фрагменты, чтобы максимально просчитать риски загрязнения околоземного пространства.
Как сообщал "Апостроф", космический корабль Lunar Flashlight (Лунный фонарик) выслал на Землю новые фотографии поверхности Луны.