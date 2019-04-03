​В NASA заявили о серьезной угрозе для МКС: прогнозы ужасают

В конце марта Индия испытала новое оружие, сбив баллистической ракетой спутник на низкой околоземной орбите, вследствие чего образовалась туча опасного мусора, который может столкнуться с Международной космической станцией.

Об этом сообщил директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн, выступая в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

После испытания Индией противоспутникового оружия риск, что МКС столкнется с обломками уничтоженного ракетой аппарата, вырос примерно на 44%.

Всего, по словам ученого, Индия создала мусорное облако из 6500 частиц более 5 мм. Разрушенный спутник весил около 740 кг и столкнулся с ракетой на общей скорости около 9,8 км/с на высоте 282 км над Землей.

Брайденстайн говорит, что "ужаснулся", когда узнал от специалистов, что около двух дюжин обломков размерами от 10 см и больше пролетят выше орбиты МКС. Он утверждает, что в облаке мусора из 400 крупных фрагментов можно отследить не более 60-ти.

Директор NASA говорит, что профильные ведомства сейчас пытаются максимально тщательно засечь облако обломков и отдельные фрагменты, чтобы максимально просчитать риски загрязнения околоземного пространства.

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