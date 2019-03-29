Лунный фонарик: NASA показало необычные фото поверхности спутника Земли

Космический корабль Lunar Flashlight (Лунный фонарик) выслал на Землю новые фотографии поверхности Луны.

Соответствующие снимки опубликованы на официальном сайте американского космического агентства NASA.

Как отмечается, Lunar Flashlight маневрирует на своей полярной лунной орбите и использует свои ближние инфракрасные лазеры, чтобы излучать свет в затененные полярные области, в то время как бортовой спектрометр измеряет поверхностное отражение и состав.

Задача миссии "Лунного фонарика" - изучение поверхности Луны и исследование запасов льда на спутнике Земли для их дальнейшего использования людьми или же роботами.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA в честь двойного юбилея своего создания и высадки на Луну выпустило книгу с наиболее яркими фото из архива космических исследований.