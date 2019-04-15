​NASA впечатлило результатами космического эксперимента с близнецами: видео

Ученые исследовали, какие изменения с человеческим организмом происходят во время длительного пребывания в космосе.

Об этом сообщает NASA.

Исследование проходило в качестве масштабного эксперимента, в рамках которого изучались два астронавта-близнецы, которые проходили одинаковую подготовку.

"С 2015 по 2016 год Скотт Келли провел год на борту МКС, в то время как его брат-близнец Марк Келли оставался на Земле. Некоторые различия между ними оказались сразу по возвращении, другие (на уровне генов) были замечены в ходе более детальных исследований, которые продолжались дольше года", - говорится в сообщении.

Долгосрочное исследование здоровья Скотта Келли после почти года в космосе показывает, что ранние результаты, полученные в 2017 году, были верны - с некоторыми новыми взглядами на возможные проблемы со здоровьем для будущих путешественников на Марс.

Исследователи отмечают, что в целом человеческий организм плохо приспособлен для таких длительных космических миссий и переживает при этом массу негативных изменений. Но они быстро приходят в норму. Так, некоторые изменения в теле Скотта исчезли всего через несколько часов или дней после приземления, а некоторые остались и через шесть месяцев.

Теломеры Скотта - или концы хромосом, которые укорачиваются с возрастом - стали намного длиннее в космосе. Исследователи обнаружили, что большинство теломер вновь сократились в течение двух дней после приземления Скотта.

Около 7% генов Скотта могут иметь более длительные изменения после космического полета, в таких областях, как восстановление ДНК, иммунная система, формирование костей, гипоксия (недостаток кислорода в тканях) и гиперкапния (избыточный двуокись углерода в крови). Остальные 93% его генов быстро пришли в норму.

Некоторое время зрение Марка Келли ухудшалось (он был вынужден даже носить очки), отмечалось нарушение кровоснабжения ног.

У Скотта не было значительного снижения когнитивных способностей по сравнению с Марком. Исследователи, однако, увидели заметное снижение когнитивной скорости и точности Скотта после его приземления. Это могло произойти из-за повторное действие и приспособление к гравитации Земли и напряженный график, в котором жил Скотт после миссии. Со временем все показатели вернулись в норму.

Как сообщал "Апостроф", NASA назвало победителей конкурса 3D-PrintedHabitatChallenge, цель которого - разработать концепт жилого модуля для инопланетной базы на Марсе.