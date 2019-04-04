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Опубликованы топ-3 проекта NASA для жизни на Марсе: видео

четверг, 04 апреля 2019, 04:26

В NASA назвали победителей конкурса 3D-Printed Habitat Challenge, цель которого - разработать концепт жилого модуля для инопланетной базы на Марсе.

Конкурс проходил с 2015 года и в нем победили три американские команды, которые получат по 100 тысяч долларов.

Первый проект представила команда SEArch+/Apis Cor. Их инопланетная база представлена в виде многоцелевых вертикальных сооружений, которые используют пассивную систему освещения. База уникальна тем, что ее можно бесконечно укреплять, монтируя поверх простые 3D-печатные элементы.

Второй проект, представленный командой Team Zopherus, понравился экспертам тем, что при его строительстве использовалось максимальное количество марсианского сырья. С Земли нужно будет привезти только каркасы или сырье для 3D-печати, остальное колонисты могут сделать на месте.

Третье место у команды Mars Incubator, которая представила "универсальные шестиугольники", из которых собирается любое здание. Для начала нужно лишь напечатать нужную сердцевину и вставить ее в типовой каркас, чтобы получить дверь, окно, стойку с приборами и т.д. После все это можно собрать в объемную конструкцию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что группа ученых обнаружила на снимках, сделанных марсианскими роверами, объекты, которые вполне могут оказаться грибами, лишайниками и плесенью.

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