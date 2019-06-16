​Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна: во всем мире ожидают необыкновенное явление

С ночи 16 и на протяжении дня 17 июня впервые за 150 лет произойдут один за одним удивительные явления: Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна.

Об этом сообщает "Сегодня".

Сегодня ночью спутник Земли максимально приблизится к ней и скроется в тени планеты. Жители южного полушария увидят огромное Суперлуние, который будет менять цвет от голубого до кроваво-красного.

В Украине пик затмения придется на 17 июня 15.30 дня по киевскому времени.

Чрезвычайное явление может отличиться также на самочувствии людей. Специалисты уверяют, что земляне могут испытывать головную боль, усталость и раздражение.

Эксперты дали советы, чего не стоит делать в этот день:

В период полнолуния нельзя выяснять отношения, ругаться и спорить, потому что людям в этот период свойственна импульсивность, из-за которой они не всегда способны принимать правильные решения и адекватно реагировать на ситуации.

Негативное влияние Стрельца на отношения между людьми проявляется в излишней подозрительности, что может обидеть и ранить.

Лучше держать свои негативные мысли при себе и не показывать окружающим своего недоверия, чтобы потом не было стыдно за свое поведение.

Перенесите важные встречи и переговоры на другое время.

В период полнолуния не занимайтесь тяжелым физическим трудом.

Не стоит переедать в этот период, несмотря на хороший аппетит.

Также не рекомендуются визиты к врачам, операции и другие лечебные мероприятия.

Не поддавайтесь каким-либо соблазнам, чтобы впоследствии не пожалеть об этом.

Как сообщал "Апостроф", 21 марта жители Украины могли наблюдать так называемое "суперлуние", которое традиционно называют "червячным".