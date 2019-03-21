Появились новые яркие фото "червячной Луны"

В ночь на четверг, 21 марта, жители Украины могли наблюдать так называемое "суперлуние", которое традиционно называют "червячным".

Пользователи со всего мира публикуют в социальных сетях фото необычной Луны.

"Червячным" называют мартовское полнолуние. Название связано с тем, что в этот период земля становится более теплой и влажной, что влечет за собой появление дождевых червей и птиц.

Полнолуние наблюдалось через день после того, как Луна достигла перигея - ближайшей точки к Земле. Таким образом, визуально Луна казалась больше, чем обычно, что и называют суперлунием.

Термин Суперлуна не является научным, но он используется для описания условий, когда полная луна или новолуние происходят ближе всего к Земле. Такие ситуации возникают из-за того, что орбита Луны вокруг Земли не идеально круглая, и Луна в разные моменты времени находится ближе и дальше от Земли.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 января жители Киева стали свидетелями лунного затмения.