Человек-саморазрушитель: астролог рассказал, как болезнь убивает Медведчука

Популярный астролог Влад Росс заявил, что один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук имеет плохой гороскоп, который якобы сулит неприятности в том числе и для самого политика.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Главред".

"В его гороскопе Серная Луна и Сатурн – в злобном Скорпионе, что указывает на очень злопамятного человека, который не способен забыть или простить даже малейшие обиды. Кроме того, такая комбинация планет указывает на то, что это – человек-разрушитель: Черная Луна и Сатурн (символ власти) в Скорпионе несут разрушительную программу", - отметил астролог.

Росс добавил, что эта особенность является губительной для того человека, в гороскопе которого присутствует такое сочетание планет.

"Человек как бы пожирает себя сам изнутри, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Из-за этого Медведчук уже много лет сражается с опасной болезнью – раком. Учитывая, что планеты неблагоприятно расположились в Скорпионе, это указывает, что недуг, скорее всего, поразил выделительную систему, то ли яички, то ли простату. Именно из-за недуга Медведчук стал походить на "чахлика невмерущего" (Кощея Бессмертного)", - заявил астролог.

По его прогнозам, Виктор Медведчук не сможет прожить больше 5-10 лет.

"Это максимум, потому что у него поражающая ситуация – Плутон в соединении с Солнцем в доме преждевременного ухода из жизни", - отметил Росс.

Кроме того, гороскоп Медведчука указывает на то, что этот человек несгибаем, он всегда стремится добиваться своих целей и того, чего он хочет.

"Восходящий узел лунной орбиты в Козероге указывает на политика, который стремится все время делать карьеру. Но он обречен быть крайне непопулярным себя на родине, в стране, где он живет с детства, поскольку заходящий узел лунной орбиты находится в зодиакальном знаке Рака. Потому ко всему, что касается Украины, он относится негативно. И хотя Медведчук неустанно будет следовать своим целям, в нашей стране у него это не будет особо получаться", - считает эксперт.

Астролог также рассказал, чем политик может быть опасен для Украины.

"Перед Путиным у Медведчука большие обязательства, но при этом он крайне предан российскому президенту и всему тому, что они делают вместе. А вся эта деятельность однозначно не принесет Украине ничего, кроме разрушения. Самая большая опасность для нашего государства состоит в том, что Медведчук вполне может разрушить Украину на мелкие части, по крайней мере, он способен раздробить ее на западную, восточную, южную и т.д. Тот курс, которым он сейчас идет – это разрушительный путь для нашей страны", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", астролог Влад Росс назвал год, когда начнется распад России. Подробнее об этом читайте в материале: Путин уйдет на дно, а Янукович вернется на Донбасс - прогноз Влада Росса.