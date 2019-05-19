Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского

Дата инаугурация президента Владимира Зеленского, назначенная на 20 мая, является самым благоприятным днем, чтобы прийти к власти в стране, очистить ее от скверного и дать светлый путь. Об этом "Апострофу" рассказал астролог ВЛАД РОСС. Он также объяснил значение символов инаугурации, рассказал о походе Вакарчука в политику и спрогнозировал большие изменения в Украине.

О дате инаугурации

Самое интересное, что та инаугурация, которую хотел Владимир Зеленский (19 мая), была категорически неблагоприятной для него. Я уже говорил ранее, что если бы инаугурация состоялась 19 мая, то он был бы свергнут, и до конца своего срока мог не досидеть, как в своем сериале "Слуга народа".

Но, слава Богу, депутаты не проголосовали за этот день. Мало того, что была плохая примета (траурный день со свечкой), так еще был очень неблагоприятный 15-й сатанинский лунный день. Оппозиция солнца и луны говорят о том, что 19 мая Владимир Зеленский никак не смог бы договориться с парламентом.

И полное изменение ситуации 20 мая. Прекрасный 16-й лунный день, символом которого является голубка, по-другому бабочка, мотылек, которая связана с преобразованием, очищением и трансформацией жизненного пути. То есть это самый благоприятный день, чтобы прийти к власти в стране, очистить ее от скверного и дать светлый путь.

Кстати, в 10:05 утра будет восходить королевская комбинация: лев, разлегшийся на траве либо царь на троне. И если в 10:05 он поднимет булаву - это вообще будет блестящее время. Восходящий лев дает возможности очень больших экспансий. Луна в соединении с Юпитером дает возможность удачных переговоров с зарубежными странами. И Украина определится в своем пути - будем ли мы в НАТО и Евросоюзе.

Самое главное, что будет соединение Урана с Венерой, связанное с миром, и я однозначно даю прогноз, что при правлении Владимира Зеленского кровавая война на Донбассе закончится. Это триумфальный день, с чем я поздравляю всех украинцев.

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О символах инаугурации

Очень важны знаки, которые будут на инаугурации. Петр Порошенко нам всем обещал за две недели закончить войну на Донбассе, но на его инаугурации упал солдат - это был знак, что кровопролитие будет идти и дальше, а жертвы будут продолжаться. Тем более, порох - это всегда гений войны, и все так называют Порошенко. То же самое было и у Януковича. Сначала на него упал венок - и мы все знаем, что он потерял младшего сына. Когда он шел на инаугурацию, перед ним закрылись двери парламента - для него закрылись границы Украины. Поэтому обязательно нужно верить в приметы и смотреть, что будет происходить в этот день. Это очень важно.

О Вакарчуке

Еще год назад я говорил, что президентом станет один из артистов - либо Зеленский, либо Вакарчук. Хорошие шансы были и остаются на будущее президентство у Вакарчука. Тем более, его фамилия переводится как "управитель баранов", "пастух, который пасет своих овец", а имя Святослав - святой дух, святость.

У Вакарчука такая же комбинация планет, как и у Владимира Зеленского. Но если у Зеленского мы видим комбинацию Луны и Сатурна в царственном льве, то у Вакарчука мы видим соединение Луны и Сатурна, как соединение правителя, политика и возможность занять президентское кресло. Украинский престол он может занять чуть позже. Это не означает, что он на 100% будет президентом - для этого нужно смотреть, в каком году будут проходить следующие выборы, насколько они будут благоприятными.

То, что он уходит из музыки в политику окончательно - это 100% и однозначно. У него благоприятные возможности преодоления барьера на парламентских выборах осенью. Если будут досрочные летом, то шансов мало - к сожалению.

О больших изменениях в Украине

Приход и заход планеты Уран в зодиакальный знак тельца, григориально связанный с Украиной, говорит о том, что действительно произойдут большие реформы в нашей стране - и они будут проходить семь лет подряд.

Во-первых, будет настоящая война с олигархами. Страна действительно превратится из олигархической модели в социальную, где каждый из нас сможет чувствовать себя человеком. Будет процветать и воскресать средний бизнес, то есть будет все больше людей со среднем достатком. И, наконец, начнется тенденция возвращения наших людей из-за границы.

Будут большие реформы в плане компьютерных технологий, нанотехнологий, мы можем превратиться в большую аэрокосмическую державу. У нас будут самолеты, а не только сельскохозяйственная отрасль, где и дальше наша страна может процветать.

Поэтому в ближайшие семь лет украинская политика обновится. Практически все, кто раньше занимал видные и важные посты в парламенте по 20 лет - все они уйдут.