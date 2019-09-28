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Гороскоп на 28 сентября: Львов ждут личные переживания, а Близнецам будет трудно общаться с начальством

суббота, 28 сентября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Наступает время непростых разговоров и негативных вибраций. Хотите знать, что вас ждет 28 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может рассчитывать на помощь, а кому придется сдерживать свои порывы.

Овен

Для Овнов это хорошее время. Вы можете смело менять обстановку, любые новые идеи будут даваться вам легко и, скорее всего, приведут к успеху. Вы сможете разобраться со старыми проблемами и восстановить утраченные контакты с важными людьми.

Телец

Тельцы могут смело браться за любое новое дело. В это время можно проверять свои способности, учиться новому и получать свежий опыт. Окружающие будут вас поддерживать, поэтому можете рассчитывать на их помощь и приятные слова.

Близнецы

Близнецам будет непросто общаться с начальством. Вы будете бунтовать и идти против системы, когда это будет совсем неуместно. Успокойте своего внутреннего революционера, он сейчас слишком активно проявляет свои худшие качества.

Рак

Ваша мечта станет заметно ближе. Вы даже сможете к ней прикоснуться, если приложите достаточное количество усилий. Вам может помешать только собственная неуверенность. Поэтому не позволяйте себе сомневаться. И идите к цели.

Лев

Для Львов этот период будет наполнен переживаниями и разочарованиями личного характера. Вы можете узнать что-то неприятное о человеке, которому сильно доверяете. Не теряйте контроль над своими эмоциями и слушайте собеседника внимательно.

Дева

У Дев этот период будет благоприятным. Вероятна встреча, о которой вы давно мечтали. Правда, не нужно ждать от нее слишком многого, ведь происходящее может вас разочаровать. Наберитесь сил и уверенности, и просто ловите волну.

Весы

Весы будут лениться и уворачиваться от не особо интересных задач. Вам хочется веселиться, а вокруг накапливаются дела. Лучше уговорите себя сделать хотя бы часть того, что нужно. Так вы быстрее освободитесь и потратите меньше нервов.

Скорпион

Окружающие могут сильно вас раздражать, в одиночестве вам явно комфортнее в это время. Но без людей вам тоже быстро становится скучно. Найдите баланс, чтобы не расстраиваться из-за мелочей. И проведите время с родными людьми.

Стрелец

Стрельцы получат возможность исполнить давнее желание какого-то человека. Действовать вам придется быстро, поэтому времени на размышления будет совсем мало. Принимайте решение сердцем, если верите в идею - дайте ей шанс.

Козерог

Козероги получат хорошую возможность себя проявить. Не упускайте этот шанс, даже если вам сейчас хочется полениться и ничего не делать. Важный вклад в будущее стоит совершить прямо в эту минуту, тогда позже он вас приятно удивит.

Водолей

Для Водолеев день будет запутанным. Вам будет нелегко разобраться в собственных мыслях, они могут сбивать вас с толку. Не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Все решения нужно принимать трезво и спокойно, без лишних нервов.

Рыбы

Преставители этого знака будут думать только о себе и своей выгоде. Вы не будете обращать внимание на желания и чувства окружающих, это может привести к негативным последствиям. Не забывайте о близких людях, иначе они от вас отвернутся.

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