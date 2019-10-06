Гороскоп на 6 октября: Девы будут сдерживать чужие ссоры, а Скорпионов ждет интересное предложение

Звезды обещают многим знакам удачу в делах. Хотите знать, что вас ждет 6 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя зацикливаться, а кто должен отпустить ситуацию.

Овен

Ваши шансы на победу весьма высоки, но помните, что для получения желаемого нужно действовать нестандартно и оперативно. Если будете спать на ходу, рискуете упустить интересные возможности. Не зацикливайтесь только на одной идее.

Телец

День может быть наполнен стрессами и неприятными разговорами. Ваше окружение сейчас словно с ума сошло, но не стоит из-за этого огорчаться. Вы не переубедите тех, кто не готов слушать. Отпустите ситуацию и дайте людям самим выпустить пар.

Близнецы

Вам следует меньше действовать и больше думать. Проанализируйте происходящее, расставьте свои приоритеты. Так вам будет гораздо проще найти ответы на интересующие вас вопросы. Также стоит вспомнить о делах, которые вы ранее отложили на потом.

Рак

Вам нужно действовать размеренно, продумывать каждый шаг, не позволять себе рассеивать внимание. Успехи вполне вероятны, но ради них придется изрядно попотеть. Не ленитесь, только работая вы сможете добиться желаемого.

Лев

Это благоприятный день для различных инвестиций. Тщательно продуманные покупки хорошо вам послужат и принесут явную пользу. А вот незапланированных крупных трат в это время лучше не совершать, они могут пошатнуть ваш бюджет.

Дева

Умение договариваться с людьми вам особенно пригодится в этот период. Именно вы должны будете быть флюгером в компании. Без вас окружающие начнут ругаться, спорить и могут окончательно потерять нить беседы. Вмешайтесь в это безобразие.

Весы

На вашем пути могут появиться недоброжелатели, которые попытаются присвоить себе ваши заслуги. Будьте внимательны к новым знакомствам, вероятно, далеко не все в вашем окружении именно такие, какими хотят казаться на первый взгляд.

Скорпион

Вероятно, вы получите интересное рабочее предложение. Если не испугаетесь изменить свою жизнь, сможете добиться значительных успехов. Это хорошее время для новых планов и продумывания интересных идей. Разложите все по полочкам.

Стрелец

День позволит Стрельцам сосредоточиться на домашних делах и приятных встречах. Сейчас вы можете отвлечься от напряженной работы и просто расслабиться в кругу семьи. Это также хорошее время для планирования отпуска и поездок.

Козерог

Козерогов ждут трудности на работе. Начальство может неожиданно нагрузить вас слишком большим количеством разных задач. Если понимаете, что вам дают больше дел, чем вы готовы выполнить, скажите об этом сразу же и прямо. Не молчите.

Водолей

Водолеям стоит заняться продвижением по карьерной лестнице. Вы давно переросли ту должность, которую занимаете. Постарайтесь взять себе новые интересные задачи или даже попросить руководство расширить ваши полномочия.

Рыбы

Рыбы будут чувствовать упадок сил. В первой половине дня вам ничего не будет хотеться делать, энергия словно будет ускользать сквозь пальцы. К вечеру ситуация начнет налаживаться, однако рассчитывать на продуктивность не стоит.

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