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Гороскоп на 12 октября: Стрельцам будет просто совершить ошибку, а Козерогам нельзя бросать дела

суббота, 12 октября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Романтические вибрации сейчас охватят практически всех вокруг. Хотите знать, что вас ждет 12 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит оградить себя от неприятных эмоций, а кто будет крайне обидчивым.

Овен

Не исключено, что вас угораздит влюбиться. Будьте осторожны, но и не ограждайте себя от приятных чувств. Помните, что ваши эмоции должны приносить вам радость, но при этом нельзя забывать об окружающих и их доверии.

Телец

Вы получите полезную информацию, постарайтесь сохранить ее в своей голове. Также велика вероятность решения старых проблем, действуйте активно и энергично. Не думайте о плохом, чтобы не сбиться с пути.

Близнецы

Немалое количество времени сейчас займет решение бытовых вопросов. Но ими нужно заняться, так как иначе они будут постоянно на вас давить. Лучше завершите запланированные дела прежде, чем возьметесь за что-то новое.

Рак

Не сдавайтесь и идите к цели. Вы сейчас можете быть крайне обидчивы, но помните, что это только ваша проблема. Окружающие не могут догадаться, в каком настроении вы находитесь. Не срывайтесь на них.

Лев

Возможны споры и даже конфликты на финансовой почве. Также вам может показаться, что вас никто не поддерживает. Вспомните о том, что близкие люди много раз помогали вам ранее, поэтому нельзя осуждать их поведение слишком критически.

Дева

День будет утомительным. Вам также будет непросто не потерять интерес к важным заданиям. Если захочется все бросить, просто успокойтесь и дайте себе выдохнуть. Не насилуйте себя, если сил совсем нет, некоторые задачи лучше отложить.

Весы

Если вы не хотите прислушиваться к мнению со стороны, лучше не беритесь за важные дела. Самостоятельно вы сейчас только наломаете дров. А вот с поддержкой со стороны сможете добиться успеха. Командная работа всегда требует внимательного отношения к окружающим.

Скорпион

День лучше подходит для размышлений, нежели для активных действий. Позвольте себе разложить по полочкам собственные чувства, это принесет гармонию и хорошее настроение.

Стрелец

Сейчас может показаться, что вам все моря по колено. Но это не совсем так. Лучше соблюдайте осторожность и не беритесь за дела, в которых не уверены на 100%. Совершить ошибку всегда проще, чем ликвидировать ее последствия.

Козерог

Доводите начатое до конца. Не бросайте дела на полпути, даже если очень хочется. Вы можете поругаться с другом или сотрудником. В ссоре будьте мудрее, не позволяйте себе хамство и не разжигайте конфликт.

Водолей

Сейчас любая мелочь может вывести вас из себя. Постарайтесь успокоиться и не нервничать из-за пустяков. Если не можете взять себя в руки самостоятельно, выпейте натуральные успокоительные. Или даже запишитесь на прием к психологу.

Рыбы

Вам стоит внимательно анализировать все, что происходит вокруг. Не теряйте бдительность и не идите на поводу у собственных домыслов. Если сомневаетесь в чем-либо, переспросите дважды, так вы сможете избежать неверных выводов.

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