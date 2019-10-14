Гороскоп на 14 октября: Стрельцы будут много обижаться, а Водолеям нельзя вести себя вспыльчиво

Сама Судьба сейчас будет дергать за ниточки жизни многих людей. Хотите знать, что вас ждет 14 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут новые перспективы, а кому нужно следить за каждым своим шагом.

Овен

Вашей жизненной дорогой сейчас управляет сама Судьба, поэтому просто не мешайте ей. Положитесь на интуицию и отпустите руль, ваши ноги сами приведут вас именно туда, куда вам нужно. Внутренний голос сейчас будет мудрее вашего разума, слушайте его.

Телец

День будет непростым, но вам удастся справиться с поставленными задачами. Вы сможете реализовать задуманное, так как вам помогут не только старые друзья, но и новые знакомые. Не стесняйтесь просить совета или обращаться за помощью при необходимости.

Близнецы

Учитесь благодарно принимать помощь и не отвергайте тех, кто вам ее предлагает. Вероятны новые знакомства и интересные рабочие перспективы. Следуйте за своим сердцем, но и разум не отключайте.

Рак

Первая половина для будет неприятной во всех аспектах. Вы никак не можете повлиять на ситуацию, поэтому эту бурю нужно просто переждать. Уже к обеду все начнет налаживаться само собой.

Лев

Вам может захотеться избавиться от накопившегося негатива. Постарайтесь выплеснуть энергию в положительное русло, не травмируя окружающих. Не стоит разрывать старые контакты, также важно избегать конфликтов.

Дева

Вероятны неприятные или даже неловкие ситуации. Ваша искренность сейчас может раздражать окружающих, а кого-то она даже ранит. Разберитесь сначала в себе, и только потом рассказывайте другим о своих переживаниях.

Весы

Поворотный день, наполненный яркими переживаниями и неожиданностями. Вам стоит переоценить свои перспективы и пересмотреть взгляды на жизнь. За поворотом может скрываться ваша мечта.

Скорпион

Хорошее время для выполнения задач, которые вы давно наметили, но никак не могли завершить. Также сейчас нужно смело браться за абсолютно новые дела, интуиция сейчас вас не подведет. Доверяйте внутреннему голосу.

Стрелец

Не стоит зря рисковать, хоть удача и на вашей стороне. Извлекайте из всего опыт и пользу, и настраивайте себя на положительную волну. Стрельцы сейчас могут быть обидчивы, учитывайте это в общении с людьми.

Козерог

Сейчас у вас есть шанс что-то серьезно изменить в рабочей сфере. Также можно попробовать наладить дела на личном фронте, но будьте готовы к серьезной работе над ошибками. У Козерогов-везунчиков будет шанс получить работу мечты.

Водолей

Ваша внутренняя дисциплина поможет справиться с новыми трудностями. Проблемы возможны, но вы должны оставаться в гармонии с собой, чтобы со всем разобраться. Не стоит действовать вспыльчиво и необдуманно.

Рыбы

В первой половине дня не предвидится резких скачков, можете запланировать на это время решение повседневных дел. Также в это время не желательно обсуждать планы на будущее, лучше отложить подобное планирование на завтра.

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