Гороскоп на 20 октября: Девам нужен совет, а Ракам пора остановиться и выдохнуть

Хотите знать, что вас ждет 20 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно отвлечься от негатива, а кто может просто плыть по течению.

Овен

Честно задайте себе вопрос - чего именно вам не хватает? Если вам просто скучно, придумайте себе занятие. Если же вы хотите сменить обстановку, сделайте для этого все возможное.

Телец

Не бойтесь обидеть людей своей правдой. Ложь может казаться более приятной, но она все равно остается ложью. Нет ничего плохого в том, что вы думаете и чувствуете не совсем так, как хочется другим.

Близнецы

На вашем пути может появиться неожиданное препятствие. Вы сами можете решить, что с ним делать - переступить, сломать или обойти дальней дорогой. Но помните, что решение повлияет на дальнейший ход событий.

Рак

Остановитесь на минутку и просто подышите. Посмотрите в окно, выпейте чашечку чая. Никуда не спешите и позвольте себе насладиться этим моментом. Скоро вам понадобится заряд приятных эмоций.

Лев

В вашей жизни совсем мало красок. Вы сами загоняете себя в серость и темноту. Отвлекитесь от негатива, не давайте хандре тянуть вас на дно. Чтобы было проще отвлечься, поговорите со своими друзьями.

Дева

Вам нужен совет кого-то более опытного, поэтому вы зациклены на поиске советчика. Но забавно то, что вашим главным гуру являетесь вы сами. Поговорите с собой, объясните себе свои собственные мотивы и чувства.

Весы

За порогом вашего дома и офиса тоже есть жизнь. Конечно, у вас очень много важных дел, но нельзя забывать и об обычном отдыхе. Сходите на прогулку в парк или лес, это многое изменит в вашем сознании.

Скорпион

Домашними делами можно заняться и позже, а вот рабочие задачи нельзя откладывать на потом. Постарайтесь как можно скорее разобраться со всем, что запланировано. Так вы сэкономите немало времени и сил.

Стрелец

В откровенных разговорах лучше не переходить черту. Помните, что в вашей жизни есть детали, которые не каждый человек может понять. Старайтесь аккуратно подбирать слова и рассказывать только то, что интересно собеседнику.

Козерог

В будущем вас ждет важный жизненный поворот, к которому нужно подготовиться уже сейчас. Приятные события могут вскружить вам голову, поэтому постарайтесь все продумать заранее.

Водолей

Планирование и организация - ваши лучшие друзья. Но даже лучшим друзьям иногда нужно от вас отдыхать. Не пытайтесь снова начать все контролировать, лучше плывите по течению. И посмотрите, куда оно вас приведет.

Рыбы

Попробуйте поделиться своими обязанностями. Не бойтесь попросить кого-то вам помочь. Так вы не только потратите меньше сил, но и сможете понять, как к вам на самом деле относятся некоторые люди.

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