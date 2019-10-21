Ученые обнаружили в космосе "портал в другое измерение": детали открытия и фото

Ученые обнаружили на фото спиральную галактику, которая похожа на "портал в другое измерение".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу NASA.

"На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble, галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение", - говорится в сообщении NASA.

Однако также ученые отметили, что такие спиральные галактики наподобие NGC 4380 довольно часто встречаются в космосе.

"Зачастую в таких галактиках колоссальные скопления звезд исчисляются сотнями миллиардов, они имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре", - объяснили в NASA.

Как сообщал "Апостроф", космический телескоп Hubble сделал лучшие снимки кометы 2I/Борисов, которая прилетела из-за пределов нашей солнечной системы и двигается со скоростью 177 000 км/ч.