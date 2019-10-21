RU  UA  EN

понедельник, 21 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 октября

02:05
Выполняет самые сложные задачи: появилось видео секретного подразделения Tesla
01:15
Ученые обнаружили в космосе "портал в другое измерение": детали открытия и фото
00:10
В Киеве поймали наглого грабителя, напавшего на женщину в парке: фото
00:03
Танці з зірками-2019: кто покинул 9 выпуск шоу

20 октября

23:55
В Одессе в монастыре произошел масштабный пожар: опубликованы фото
22:55
"Квартал" с хором Веревки поиздевались над сожженным домом Гонтаревой: в сети волна гнева
22:26
В Киеве безжалостные грабители отобрали у женщины домашнего любимца: фото
21:24
Чем дышат украинцы: опубликованы тревожные данные
20:55
Пьяный водитель в Черкассах устроил аварию с множеством пострадавших: фото
20:24
Стало известно о смерти наводчика боевиков ДНР с позывным "Дяда Вова": фото
19:21
Под Киевом мужчина умер во время задержания полицией: детали ЧП и фото
19:00
Время утеплиться: 10 модных свитеров на прохладную осень
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые обнаружили в космосе "портал в другое измерение": детали открытия и фото

понедельник, 21 октября 2019, 01:15
переглянути новину українською

Ученые обнаружили на фото спиральную галактику, которая похожа на "портал в другое измерение".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу NASA.

"На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble, галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение", - говорится в сообщении NASA.

Однако также ученые отметили, что такие спиральные галактики наподобие NGC 4380 довольно часто встречаются в космосе.

"Зачастую в таких галактиках колоссальные скопления звезд исчисляются сотнями миллиардов, они имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре", - объяснили в NASA.

Как сообщал "Апостроф", космический телескоп Hubble сделал лучшие снимки кометы 2I/Борисов, которая прилетела из-за пределов нашей солнечной системы и двигается со скоростью 177 000 км/ч.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

Преображение Господне и именины Нонны: какой праздник 19 августа

Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского

Результат президентских выборов всех удивит, а Крым перейдет другой стране - Влад Росс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: