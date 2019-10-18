Приближается к Солнцу: астрономы сняли на видео межзвездного гостя из далекого космоса

Космический телескоп Хаббл сделал лучшие снимки кометы 2I/Борисов, которая прилетела из-за пределов нашей солнечной системы и двигается со скоростью 177 000 км/ч.

Об этом сообщает "AstroNews".

Телескоп сделал серию снимков с расстояния в 420 миллионов километров.

Комета является вторым межзвездным объектом посетившим нашу Солнечную систему. В 2017 году первый идентифицированный межзвездный гость, объект, официально названный "1I/Оумуамуа", пролетел в пределах 40 миллионов километров от Солнца, прежде чем покинуть Солнечную систему.

Это изображение Хаббла, сделанное 12 октября 2019 года, является самым четким изображением кометы на сегодняшний день. Хаббл фиксирует большую концентрацию пыли вокруг ядра (но само ядро слишком мало для фиксации Хабблом).

Комета дает бесценные ключи к химическому составу, структуре и характеристикам пыли планетарных строительных блоков, предположительно выкованных в чужой звездной системе давным-давно и далеко

"Хотя другая звездная система может сильно отличаться от нашей, тот факт, что свойства кометы очень похожи на свойства строительных блоков нашей Солнечной системы, очень примечателен", - сказала Амая Моро-Мартин из Научного института космического телескопа в Балтиморе.

К середине 2020 года комета улетит за Юпитер и вернется в межзвездное пространство, где она будет дрейфовать в течение неисчислимых миллионов лет, прежде чем приблизиться к другой звездной системе.

Напомним, что российский астроном-любитель из оккупированного Крыма Геннадий Борисов открыл комету 30 августа 2019 года. После недель наблюдений астрономов-любителей и специалистов со всего мира, Центра малых планет Международного астрономического союза и Центра изучения околоземных объектов при NASA, была рассчитала траекторию кометы, которая подтверждает, что она пришла из межзвездного пространства.

Как сообщал "Апостроф", на Международной космической станции готовятся к отправке в космос женщины-астронавты.