Украинские студенты записали уникальный вариант известной рождественской песни: видео

Студенты училища в Житомире подготовили музыкальное поздравление с Рождеством и Новым годом, переделав вариант известной рождественской песни.

Об этом сообщают на странице учебного заведения.

"Житомирское музыкальное училище им. В.С. Косенко Житомирского областного совета, совместно с общественной организацией "Всероссийское общество Эдварда Грига" и при поддержке общественной организации "Почувствуй" подготовило музыкальное поздравление с рождественскими и новогодними праздниками 2019 - песню "Святая ночь" в исполнении жестовой речью", - говорится в сообщении.

Исполнили песню участники-волонтеры:

женский вокальный ансамбль студентов отдела "Хоровое дирижирование" ЖМУ им. В.С. Косенко под руководством Ирины Навоев;

струнный квартет ЖМУ им. В.С. Косенко под руководством преподавателя Яны Самосуд;

Ирина Терновая, волонтер ОО "Почувствуй", автор литературного перевода слов песни "Святая ночь" жестовой речью, преподаватель жестового языка.

Как сообщал "Апостроф", в сети разместили видеоролик, который сняли спасатели к новогодним праздникам. В веселом видео спасатели спели песню на собственный мотив, а также станцевали интересный танец.