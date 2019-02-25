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Кто представит Украину на Евровидении-2019: появились новые детали

понедельник, 25 февраля 2019, 19:49

Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году вместо певицы MARUV (Анны Корсун), пока не принято.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель НОТУ Зураб Аласания.

По его словам, переговоры с MARUV продолжались пять с половиной часов.

"НОТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно - отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества. А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества", – пишет Аласания.

По его словам, для избежания политизации конкурса, НОТУ прописало в соглашении условия, которые бы способствовали урегулированию этого вопроса.

"В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса). А также внимательного отношение к публичных высказываний исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каких-либо высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, относительно прав, к примеру - это стандартные условия обладателя конкурса, Европейской Союза вещателей)... Не все хорошие украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами. Таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято", – резюмировал глава НОТУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", певица MARUV (Анна Корсун) прокомментировала отказ ехать на Евровидение-2019 и рассказала о сложных переговорах с НОТУ.

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